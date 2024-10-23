"هيئة الإحصاء": ارتفاع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 13.4 % لعام 2023

وحقّقت أنشطة الصناعة التحويلية أعلى إسهام في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2023م، بقيمة 259 مليار ريال سعودي، وبنسبة مساهمة 29% من إجمالي الأرصدة، تليها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدرّاجات النارية، بإجمالي بلغ 135 مليار ريال سعودي، وبنسبة مساهمة 15%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين برصيد بلغ 112 مليار ريال سعودي، وبنسبة مساهمة بلغت 12%.