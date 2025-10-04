نائب وزير الاقتصاد يستعرض جهود المملكة في "إكسبو 2025 أوساكا" لتحقيق التنمية المستدامة

وتناولت الجلسة جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مواءمتها مع رؤية السعودية 2030، حيث أكد نائب الوزير أن الرؤية تمثل خارطة طريق تحويلية تهدف إلى استثمار طاقات الشباب وتنمية القطاعات الناشئة، إلى جانب تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والاستدامة البيئية.