ماذا تعني خدمة تعديل عقد التأسيس وفق نظام الشركات الجديد؟.. "التجارة" تُوَضح

فسّرت وزارة التجارة المقصودَ بخدمة تعديل عقد التأسيس وفق نظام الشركات الجديد عبر منصة الأعمال https://business.sa.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة تستهدف الشركات التي تم تأسيسها قبل سريان النظام الجديد في 19 يناير 2023، دون مقابل مالي في الوقت الراهن.
ولفتت إلى أن أبرز المواد المتضمنة في عقد تأسيس النظام الأساسي هي: "اسم الشركة، والمركز الرئيسي، وأغراض الشركة، والإدارة، والسنة المالية، والأرباح والخسائر، والجمعية العامة".
وكانت التجارة قد دعت الشركات القائمة التي تم تأسيسها "قبل سريان نظام الشركات الجديد في 19 يناير 2023م" إلى المبادرة بتعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد، عبر (منصة الأعمال) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن تعديل عقد تأسيس الشركات يأتي وفقًا للمرسوم الملكي رقم (م/132)، وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023م) بتعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه.
وحثت الوزارةُ الشركات على زيارة "منصة الأعمال": business.sa والدخول على خدمة "تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس"، واختيار سبب التعديل "مواءمة" وتقديم الطلب إلكترونيًّا؛ لتتم الاستفادة من (عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر) في الوقت الراهن، ولتتمكن الشركات من الاستفادة القصوى من الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات من جميع الجهات الحكومية.
وتتمثل أبرز مزايا تعديل عقد التأسيس في: إمكانية استفادة الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنطبق عليها المعايير من متطلب الإعفاء من تعيين مراجع الحسابات وفقًا للنظام، وإمكانية التحقق من بيانات عقد التأسيس/ النظام الأساسي إلكترونيًّا من قِبَل القطاعين العام والخاص، وإمكانية قيام الشركة بتعديل كافة مواد عقد التأسيس/ النظام الأساسي الحالي بطلب تعديل عقد التأسيس، كما يمكن للشركات ذات العقود اليدوية والإلكترونية، والشركات الصادرة بترخيص من وزارة الاستثمار؛ تعديل عقد التأسيس.