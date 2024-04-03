ماذا تعني خدمة تعديل عقد التأسيس وفق نظام الشركات الجديد؟.. "التجارة" تُوَضح

وتتمثل أبرز مزايا تعديل عقد التأسيس في: إمكانية استفادة الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنطبق عليها المعايير من متطلب الإعفاء من تعيين مراجع الحسابات وفقًا للنظام، وإمكانية التحقق من بيانات عقد التأسيس/ النظام الأساسي إلكترونيًّا من قِبَل القطاعين العام والخاص، وإمكانية قيام الشركة بتعديل كافة مواد عقد التأسيس/ النظام الأساسي الحالي بطلب تعديل عقد التأسيس، كما يمكن للشركات ذات العقود اليدوية والإلكترونية، والشركات الصادرة بترخيص من وزارة الاستثمار؛ تعديل عقد التأسيس.