سوق الأسهم اليوم.. قيمة التداولات 6.8 مليارات ريال لـ 248 مليون سهم

وكانت أسهم شركات: البحر الأحمر، وأميانتيت، والعقارية، واليمامة للحديد، والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: جبل عمر، والأهلي، ومجموعة تداول، وأليانز إس إف، وتكافل الراجحي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و3.54%.