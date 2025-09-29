تعويض أكثر من 17 ألف متضرر في قضية سهم "دار الأركان" بـ1.19 مليار ريال

وجاءت خطة التوزيع متناسبة مع حجم الضرر والمكاسب غير المشروعة، إذ وصلت قيمة التعويض لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال، شملت جميع من ثبت تضررهم وفق السجلات التقنية، دون الإخلال بحق من يرى تضرره ولم يُشمله التعويض في التقدُّم بدعوى فردية إلى لجنة الفصل بعد تقديم شكوى للهيئة.