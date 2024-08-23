إشارة أمريكية تذهب بأسعار الذهب إلى الصعود.. و2600 دولار للأوقية وارد!

وقال تاي وونغ وهو متداول مستقل في المعادن في نيويورك، لوكالة رويترز: "تتفاعل أسواق الأصول جيداً على الأقل مبدئياً مع تعليق باول الذي ينطوي على نهاية مفتوحة إلى حد ما بأن الوقت قد حان لتعديل السياسة".