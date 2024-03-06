بـ 53 مليون دولار.. إطلاق صندوق "تكامل فينتشرز" لدعم الشركات التقنية الناشئة

وأكدت شركة تكامل القابضة أن الدعم لن يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل يمتد ليشمل التوجيه الاستراتيجي وتقديم دعم شامل لتطوير الأعمال للشركات ضمن محفظتها الاستثمارية، حيث سيعمل الصندوق على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الداعمة، التي تشمل الإرشاد التجاري والاستراتيجي، والمساعدة في تطوير الأعمال، بالإضافة إلى توفير الوصول إلى شبكة من الخبراء في القطاع التقني.