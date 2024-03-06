بـ 53 مليون دولار.. إطلاق صندوق "تكامل فينتشرز" لدعم الشركات التقنية الناشئة

أعلنت شركة تكامل القابضة عن إطلاق صندوقها الاستثماري الجديد "تكامل فينتشرز" برأس مال قدره 53 مليون دولار، وذلك في خطوة رائدة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع التقنية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر ليب 2024 الذي يُعدّ الملتقى التقني الأبرز على مستوى العالم، والمقام حاليًا في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.
ويتمثّل الهدف الرئيس لصندوق "تكامل فينتشرز" في دعم رواد الأعمال ذوي الرؤية العالمية الطامحين لإنشاء وتنمية شركاتهم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال دعم الشركات التقنية الناشئة، وتحويلهم إلى شركات قيادية في مجالهم.
وأكدت شركة تكامل القابضة أن الدعم لن يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل يمتد ليشمل التوجيه الاستراتيجي وتقديم دعم شامل لتطوير الأعمال للشركات ضمن محفظتها الاستثمارية، حيث سيعمل الصندوق على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الداعمة، التي تشمل الإرشاد التجاري والاستراتيجي، والمساعدة في تطوير الأعمال، بالإضافة إلى توفير الوصول إلى شبكة من الخبراء في القطاع التقني.