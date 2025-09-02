مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10667.44) نقطة

وكانت أسهم شركات الدوائية، وتمكين، والكثيري، والمواساة، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، ومحطة البناء، والمتحدة للتأمين، والأندية الرياضية، وثمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (3.49%) و(6.28%).