"الصناعة": فوزُ تحالفِ "معادن" و"باريك" برخصة كشف موقع "أم الدمار" التعديني

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن فوز تحالف شركة التعدين العربية السعودية "معادن" وشركة باريك جولد تي 7 المحدودة "باريك"، للحصول على رخصة كشف موقع أم الدمار التعديني، التي تُعد ثاني منافسة تطرحها الوزارة ضمن خططها لطرح عدد من رخص الكشف عن طريق المنافسة تحت مظلة مبادرة الاستكشاف المسرع؛ مبينة أن الموقع حَظِيَ باهتمام أكثر من 20 شركة تعدينية محلية ودولية للحصول على رخصة الكشف، تأهل منها 13 شركة إلى مرحلة تقديم العروض.