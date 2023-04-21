"سابك" تحصد 5 من جوائز "إديسون 2023" لأفضل المنتجات والحلول الجديدة

يشار إلى أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تشهد حضور "سابك" على منصات تكريم جوائز "إديسون"، التي تكرم المنتجات والخدمات الجديدة وقادة الأعمال الأكثر ابتكارًا في العالم، والسنة الثانية على التوالي التي تحصل فيها على خمس جوائز إديسون على الأقل.