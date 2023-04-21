"سابك" تحصد 5 من جوائز "إديسون 2023" لأفضل المنتجات والحلول الجديدة

تمكنت شركة "سابك"، الرائدة عالميًا في صناعة الكيماويات المتنوعة، من حصد خمس جوائز من جوائز "إديسون 2023"، من خلال حلولها المبتكرة المصممة لتلبية احتياجات زبائنها وسلسلة القيمة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وعبّر الرئيس التنفيذي في "سابك" عبد الرحمن بن صالح الفقيه عن اعتزاز الشركة بحصولها على الجوائز ، حيث يعكس ذلك ريادتها في التقدم التقني والابتكارات الجديدة.
وقال: هذه هي العناصر الأساسية لنمو أعمال الشركة في مجال الكيماويات، وتقديم حلول مبتكرة للمستقبل.
وفازت "سابك" بثلاث جوائز ذهبية واثنتين برونزيتين في ثلاث فئات عن منتجاتها وحلولها الجديدة.
وتشمل هذه الفئات "الأغذية والزراعة" و"علوم المواد" و"الاستدامة".
وتسلط هذه الجوائز الضوء على مدى التزام الشركة بتحقيق أقصى فائدة من العلوم والتقنيات والابتكارات وتوجيه مستقبل الكيمياء الذي يتيح لها ولزبائنها مواجهة التحديات العالمية الكبرى.
يشار إلى أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تشهد حضور "سابك" على منصات تكريم جوائز "إديسون"، التي تكرم المنتجات والخدمات الجديدة وقادة الأعمال الأكثر ابتكارًا في العالم، والسنة الثانية على التوالي التي تحصل فيها على خمس جوائز إديسون على الأقل.