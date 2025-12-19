أعمال

انخفاض أسعار الذهب بعد بيانات تضخم أمريكية أقل من المتوقع

سجّلت أسعار الذهب اليوم تراجعًا، مدعومةً بقوة الدولار، عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاعًا أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4319.07 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 4346.70 دولارًا.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 64.79 دولارًا للأوقية، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 66.88 دولارًا يوم الأربعاء.

وارتفعت الفضة بنسبة 125% منذ بداية العام حتى الآن، متفوقة على الذهب الذي سجّل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 65%.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع، ما يجعل المعدن النفيس المُسعّر به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

