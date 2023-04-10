10 مليارات دولار.. الحجم المتوقع للسوق السعودي للتأمين الصحي في 2028م

وتعزى هذه الزيادة السريعة في حجم السوق إلى عوامل عدة، بما في ذلك التطور التكنولوجي السريع في قطاع الرعاية الصحية، وتزايد الوعي بأهمية التأمين الصحي، وتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية.