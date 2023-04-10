10 مليارات دولار.. الحجم المتوقع للسوق السعودي للتأمين الصحي في 2028م

يُتوقع أن يصل حجم السوق السعودي للتأمين الصحي إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2028، مع نسبة نمو سنوية مركبة تبلغ 6.1%، وبلغ حجم السوق في 2022 نحو 7 مليارات دولار.
وتعزى هذه الزيادة السريعة في حجم السوق إلى عوامل عدة، بما في ذلك التطور التكنولوجي السريع في قطاع الرعاية الصحية، وتزايد الوعي بأهمية التأمين الصحي، وتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية.
ووفقاً لمجموعة الأبحاث والتسويق العالمية (IMARC)، فإن هذا التوسع في السوق السعودي للتأمين الصحي يأتي في ظل السياسات الحكومية التي تشجع على توسيع قطاع التأمين الصحي وجعله أكثر شمولاً.
وتتبنى المملكة مبادرات جديدة لتعزيز قطاع التأمين الصحي، مثل توسيع نطاق التغطية الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين.