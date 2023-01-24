البنك السعودي للاستثمار يرفع برنامج الصكوك لـ1.3 مليار دولار

أعلن البنك السعودي للاستثمار، الثلاثاء، أنه رفع برنامجًا للصكوك من الشريحة الأولى كان قد أعلن عنه في شهر مارس الماضي إلى 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، من مليارين (532.6 مليون دولار).