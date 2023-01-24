البنك السعودي للاستثمار يرفع برنامج الصكوك لـ1.3 مليار دولار

أعلن البنك السعودي للاستثمار، الثلاثاء، أنه رفع برنامجًا للصكوك من الشريحة الأولى كان قد أعلن عنه في شهر مارس الماضي إلى 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، من مليارين (532.6 مليون دولار).
وأكد البنك، في بيان للسوق السعودي "تداول"، عزمه إصدار صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالريال بموجب البرنامج، من خلال طرحها طرحًا خاصًا في السعودية.
وكشف أن تحديد القيمة الفعلية وشروط الإصدارات سيتم "في وقت لاحق بناء على ظروف السوق".
وعيّن البنك شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة "الاستثمار كابيتال" مديرًا للاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب للطرح المحتمل.
وأوضح أن الغرض من الإصدار "تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وتلبية احتياجاته المالية والاستراتيجية".
وكان البنك السعودي للاستثمار قد حقق أرباحًا صافية بقيمة 550 مليون ريال (146.4 مليون دولار) في الربع الرابع من العام الماضي.
ومن المقرر أن يعلن البنك عن نتائج أعماله للربع الرابع من 2022 في الفترة القادمة.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بلغت أرباح البنك السعودي للاستثمار الصافية 1.15 مليار ريال (308.1 مليون دولار).