تراجع العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.18 %

هذا، ويتوقع محللو "سيتي جروب" ارتفاع الطلب على الاستثمار في الذهب لاستيعاب كافة إمدادات المناجم تقريباً خلال الفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة، لكنهم أشاروا إلى مخاطر على توقعاتهم، منها أن يكون الطلب الصيني أقل من المتوقع، أو ضعف الطلب من البنوك المركزية، أو تأخير "الاحتياطي الفيدرالي" في العودة بأسعار الفائدة إلى طبيعتها.