تراجع العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.18 %

انخفضت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار خلال تعاملات الثلاثاء قُبيل خطابٍ مرتقبٍ لرئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"؛ بمنتدى "المركزي الأوروبي" في البرتغال، اليوم، والذي قد يقدّم دلائل حول مسار الفائدة الأمريكية.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.18 % أو 4.3 دولار إلى 2334.6 دولار للأوقية، في الساعة 10:17 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، كما انخفض سعر التسليم الفوري 0.3 % أو 7.03 دولار عند 2324.87 دولار للأوقية.
وانخفضت عقود الفضة بنسبة طفيفة 0.1 % عند 29.59 دولار للأوقية، وتراجع السعر الفوري للبلاتين 0.4 % إلى 977.95 دولار.. وذلك بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- 0.12 %، إلى 106.03 نقطة.
هذا، ويتوقع محللو "سيتي جروب" ارتفاع الطلب على الاستثمار في الذهب لاستيعاب كافة إمدادات المناجم تقريباً خلال الفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة، لكنهم أشاروا إلى مخاطر على توقعاتهم، منها أن يكون الطلب الصيني أقل من المتوقع، أو ضعف الطلب من البنوك المركزية، أو تأخير "الاحتياطي الفيدرالي" في العودة بأسعار الفائدة إلى طبيعتها.