"سابك" شريك مؤسس في مؤتمر التعدين الدولي.. للسنة الثانية تواليًا

شاركت "سابك"، الرائدة عالمياً في صناعة الكيماويات المتنوعة، شريكاً مؤسساً في مؤتمر التعدين الدولي 2023، للسنة الثانية على التوالي.
وأبرزت "سابك" أحدث حلولها لصناعة التعدين والمعادن خلال مشاركتها في المؤتمر الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية في الفترة من 11 إلى 12 يناير 2023م بمدينة الرياض.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف في "سابك" المهندس عبدالرحمن الفقيه: الشراكة تعكس التزام الشركة تحقيق أقصى إفادة من الثروات المعدنية، التي تدخل في صناعات متعددة وتسهم بموارد ضرورية في إطار التحول إلى الطاقة النظيفة.
وعقدت "سابك" في اليوم الثاني للمؤتمر ورشة عمل حول مراحل إنتاج الحديد، بدءاً من التعدين، وتركيز المواد الخام، والتحويل إلى كريات، ومن ثم إلى صناعة الصلب, كما ركزت الورشة على الموقف الحالي لصناعة الصلب من الحياد الكربوني ومساعيها نحو تقليل الانبعاثات في العقود المقبلة، إضافة إلى أنواع الهيدروجين المختلفة، وتعريف "الصلب الأخضر".
وسلطت ورشة العمل الضوء على خطط الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)، التابعة لشركة "سابك"، لتحقيق صافي انبعاثات صفري في ظل التحديات الحالية، وتجهيز المصانع بوحدات التقاط الكربون، والحد من الهيدروجين في عمليات إنتاج الحديد بالاختزال المباشر، وغيرها.
واستمع المشاركون في الورشة إلى موجز عن جهود (حديد) وتعاونها مع الكيانات الأخرى لتحقيق الحياد الكربوني، ووضع خطط مدروسة وخريطة طريق خاصة بها لتحقيق الحياد الكربوني.
كما أبرز جناح "سابك" في المعرض المصاحب الفرص الحالية والمستقبلية لشركة (حديد) في الصناعة، ومبادرة "صنع في السعودية". فيما عرضت "(سابك) للمغذيات الزراعية" ثلاثة منتجات مصنعة من تعدين الفوسفات، وهي مركبات (الداب داكن اللون، والداب فاتح اللون، والماب).