"سابك" شريك مؤسس في مؤتمر التعدين الدولي.. للسنة الثانية تواليًا

وعقدت "سابك" في اليوم الثاني للمؤتمر ورشة عمل حول مراحل إنتاج الحديد، بدءاً من التعدين، وتركيز المواد الخام، والتحويل إلى كريات، ومن ثم إلى صناعة الصلب, كما ركزت الورشة على الموقف الحالي لصناعة الصلب من الحياد الكربوني ومساعيها نحو تقليل الانبعاثات في العقود المقبلة، إضافة إلى أنواع الهيدروجين المختلفة، وتعريف "الصلب الأخضر".