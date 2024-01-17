مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12063 نقطة

وكانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، وكابلات الرياض، وبوان، والوطنية للتعليم، ومجموعة تداول الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بترو رابغ، والوطنية، والتأمين العربية، والبحر الأحمر، وساكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و4.30%.