وزير الصناعة يبحث مع نائب وزير الطاقة الأمريكي تعزيز الشراكة في قطاع المعادن وتوسيع التعاون

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، اجتماعًا ثنائيًا مع نائب وزير الطاقة الأمريكي السيد جيمس دانلي، لبحث أوجه التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع التعدين والمعادن الإستراتيجية، وذلك على هامش أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) المنعقد في الرياض.



وأكد الجانبان خلال الاجتماع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والشراكات الاقتصادية الإستراتيجية، لا سيما في القطاع التعديني، مشيرين إلى أهمية تطوير التعاون بما يدعم سلاسل إمداد المعادن الحرجة التي تشهد طلبًا عالميًا متسارعًا، وذلك في إطار مذكرة التعاون المبرمة في مايو 2025 بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة الأمريكية.



واتفق الطرفان على تعميق الشراكة الإستراتيجية في قطاع التعدين، واستغلال الفرص المتبادلة في مجالات معالجة المعادن، وتقنيات التعدين، والعناصر الأرضية النادرة، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي لدعم النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي.



وسلط الاجتماع الضوء على مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه المملكة سنويًا، بوصفه منصة عالمية تجمع صُنّاع القرار، والمنظمات غير الحكومية، والمستثمرين، وشركات التقنيات، ومراكز الأبحاث؛ لمناقشة التحديات وابتكار الحلول لتعزيز استدامة قطاع التعدين.



وفي ختام الاجتماع، وجّه وزير الصناعة والثروة المعدنية دعوة رسمية إلى نائب وزير الطاقة الأمريكي للمشاركة في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، المزمع عقده في الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026.