مع انحسار مخاوف اضطرابات الإمداد.. أسعار النفط تسجل زيادة أسبوعية بنسبة 0.4%

وبالنسبة للإمدادات اجتاح الإعصار بيريل، وهو عاصفة من الفئة الثانية، اليابسة في المكسيك بعد أن قتل 11 شخصًا على الأقلّ في منطقة البحر الكاريبي، وألحق أضرارًا بالمباني وخطوط الكهرباء في العديد من جزر الكاريبي.