الذهب يتراجع 5 % بعد قفزة قياسية بدعم من مبيعات الأرباح

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 5% اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار وعمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين، وذلك بعد أن سجل المعدن الأصفر مستوى قياسيًا جديدًا بدعم من الطلب القوي على الملاذات الآمنة، والتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 4136.72 دولارًا للأوقية، مقارنة بذروته التاريخية التي بلغها يوم أمس الإثنين عند 4381.21 دولارًا، محققًا مكاسب سنوية تُقدّر بـ 60% حتى الآن، نتيجة مزيج من التوترات الجيوسياسية، والضبابية الاقتصادية، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، والطلب الاستثماري المرتفع.
وفي سياق متصل، تراجعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى؛ حيث هبطت الفضة بأكثر من 7% إلى 48.79 دولارًا للأوقية، كما انخفض البلاتين بنسبة تقارب 7% مسجلًا 1519.45 دولارًا للأوقية.