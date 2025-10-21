الذهب يتراجع 5 % بعد قفزة قياسية بدعم من مبيعات الأرباح

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 4136.72 دولارًا للأوقية، مقارنة بذروته التاريخية التي بلغها يوم أمس الإثنين عند 4381.21 دولارًا، محققًا مكاسب سنوية تُقدّر بـ 60% حتى الآن، نتيجة مزيج من التوترات الجيوسياسية، والضبابية الاقتصادية، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، والطلب الاستثماري المرتفع.