الذيابي: سياسات سوق العمل في السعودية رفعت الثقة وخفّضت البطالة بفضل التوطين وتمكين المرأة

وأكد الذيابي أن نسبة البطالة في السعودية يتم احتسابها وفق المعايير العالمية، والتي تشمل الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، في حين أن نظام العمل المحلي يبدأ رسميًا من 18 سنة، مشيرًا إلى أن الوصول إلى نسبة بطالة 0% ليس مؤشرًا إيجابيًا، بل يعكس خللًا اقتصاديًا في بنية السوق.