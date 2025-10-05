الذيابي: سياسات سوق العمل في السعودية رفعت الثقة وخفّضت البطالة بفضل التوطين وتمكين المرأة

في خطوة تؤكد تطور سوق العمل في المملكة، أكد المستشار الدكتور خليل الذيابي أن السياسات والاستراتيجيات التي تنتهجها السعودية اليوم في قطاع العمل أسهمت في تعزيز الثقة بالكفاءات الوطنية، سواء لدى الشباب أو المستثمرين وأصحاب الأعمال.
وأوضح الذيابي، خلال استضافته في قناة "الإخبارية"، أن برامج توطين المهن كان لها أثر مباشر في خفض معدلات البطالة بشكل متوازن، مشيرًا إلى أن تمكين المرأة وفتح المجال أمامها للوصول إلى المناصب القيادية ساعد كذلك في هذا التحسن الملحوظ.
وأشار إلى أن بيانات الهيئة العامة للإحصاء أظهرت أن توزيع العاملين في المملكة يشير إلى هيمنة القطاع الخاص، حيث يشكّل 60% من إجمالي الوظائف، بعدد 2,461,907 موظفين، يليه القطاع الحكومي بنسبة 28% بعدد 1,144,259 موظفًا، ثم القطاع شبه الحكومي بنسبة 12% بعدد 497,069 موظفًا.
وأكد الذيابي أن نسبة البطالة في السعودية يتم احتسابها وفق المعايير العالمية، والتي تشمل الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، في حين أن نظام العمل المحلي يبدأ رسميًا من 18 سنة، مشيرًا إلى أن الوصول إلى نسبة بطالة 0% ليس مؤشرًا إيجابيًا، بل يعكس خللًا اقتصاديًا في بنية السوق.