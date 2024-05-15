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"الإحصاء": 1.6% معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي

مبنى&nbsp;الهيئة العامة للإحصاء

مبنى الهيئة العامة للإحصاء

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 1.6% خلال شهر أبريل من عام 2024م، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

ويُعزى ذلك بشكلٍ رئيس، إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.7%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 1.6%.

ووفقاً لتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن هيئة الإحصاء ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.4% في شهر أبريل 2024م متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.4%.

وكان لارتفاع هذه المجموعة أثرٌ كبيرٌ في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أبريل 2024م نظراً للوزن الذي تشكّله هذه المجموعة (21.0%).

الهيئة العامة للإحصاء

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