الغيص: من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى 123 مليون برميل يوميًا بحلول 2050

أمين عام "أوبك": الطلب على جميع أنواع الوقود سيواصل الارتفاع مدفوعًا بالنمو السكاني والتوسع الاقتصادي