الغيص: من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى 123 مليون برميل يوميًا بحلول 2050

توقع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، اليوم، أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى نحو (123) مليون برميل يوميًا بحلول عام (2050)، مع احتفاظ النفط بأكبر حصة في مزيج الطاقة العالمي بنسبة تقارب (30%).
وأوضح الغيص، خلال مؤتمر في الكويت، أن الطلب على جميع أنواع الوقود سيواصل الارتفاع حتى عام (2050) وما بعده، مدفوعًا بالنمو السكاني والتوسع الاقتصادي وارتفاع معدلات التحضر وظهور صناعات جديدة كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وأشار إلى أن تلبية هذا الطلب تتطلب استثمارات ضخمة تُقدّر بنحو (18.2) تريليون دولار حتى عام (2050).