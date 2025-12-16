الائتمان المصرفي السعودي يسجل أعلى مستوياته بزيادة 391 مليار ريال خلال عام

واصل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة مسار نموه المتسارع، مسجّلًا أعلى مستوياته بنهاية أكتوبر 2025، بإجمالي بلغ نحو (3.3) تريليونات ريال، محققًا نموًا سنويًا بنسبة (13.6%)، وبزيادة تجاوزت (391.6) مليار ريال مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، التي سجّل خلالها نحو (2.9) تريليون ريال.
وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر أكتوبر 2025، أن الائتمان المصرفي واصل أيضًا ارتفاعه على أساس شهري بنسبة (0.4%)، بما يعادل زيادة قدرها (12.9) مليار ريال مقارنةً بشهر سبتمبر الماضي، الذي بلغ فيه إجمالي الائتمان المصرفي نحو (3.2) تريليونات ريال.
وبيّنت النشرة أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص توزّع على مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير بيئة التمويل ودعم التوسع في القطاعات الحيوية.
وأظهرت البيانات استحواذ الائتمان المصرفي طويل الأجل (أكثر من 3 سنوات) على النسبة الأكبر من إجمالي الائتمان بنسبة (49%)، بقيمة بلغت (1.6) تريليون ريال، فيما شكّل الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) نسبة (37.3%) بقيمة قاربت (1.2) تريليون ريال، في حين بلغ الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) ما نسبته (13.8%) من الإجمالي، بقيمة بلغت (451.1) مليار ريال.