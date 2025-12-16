الائتمان المصرفي السعودي يسجل أعلى مستوياته بزيادة 391 مليار ريال خلال عام

وأظهرت البيانات استحواذ الائتمان المصرفي طويل الأجل (أكثر من 3 سنوات) على النسبة الأكبر من إجمالي الائتمان بنسبة (49%)، بقيمة بلغت (1.6) تريليون ريال، فيما شكّل الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) نسبة (37.3%) بقيمة قاربت (1.2) تريليون ريال، في حين بلغ الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) ما نسبته (13.8%) من الإجمالي، بقيمة بلغت (451.1) مليار ريال.