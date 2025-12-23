مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بـ43 نقطة بتداولات تجاوزت 3.3 مليارات ريال

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا بمقدار 43.59 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,595.85 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.3 مليارات ريال.
ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 161 مليون سهم، سجلت خلالها أسهم 170 شركة ارتفاعًا في قيمتها، مقابل تراجع أسهم 90 شركة.
وتصدّرت أسهم شركات المسار الشامل، والكابلات السعودية، وشري، ويو سي آي سي، واليمامة للحديد، قائمة الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم إعمار، ودراية ريت، ودراية، وتسهيل، واتحاد الخليج الأهلية، ضمن الأكثر انخفاضًا، بتغيرات تراوحت بين 9.99% ارتفاعًا و3.55% انخفاضًا.
وجاءت أسهم شركات أمريكانا، والجزيرة، وأرامكو السعودية، والكيميائية، والأهلي، ضمن الأكثر نشاطًا من حيث الكمية، في حين تصدّرت أسهم الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، ومعادن، والإنماء، قائمة الأنشط من حيث القيمة.
من جهته، أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) منخفضًا بـ3.33 نقاط، ليصل إلى مستوى 23,267.77 نقطة، وسط تداولات بقيمة 11 مليون ريال، وبكمية تجاوزت 2.8 مليون سهم.