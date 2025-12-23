مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بـ43 نقطة بتداولات تجاوزت 3.3 مليارات ريال

وتصدّرت أسهم شركات المسار الشامل، والكابلات السعودية، وشري، ويو سي آي سي، واليمامة للحديد، قائمة الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم إعمار، ودراية ريت، ودراية، وتسهيل، واتحاد الخليج الأهلية، ضمن الأكثر انخفاضًا، بتغيرات تراوحت بين 9.99% ارتفاعًا و3.55% انخفاضًا.