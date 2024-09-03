"القويز": "الشراء الآن والدفع لاحقًا" مجال مصرح به.. وهو الأكثر رغبةً بين المواطنين

ومن المقرّر أن يكون "فنتك 24" مؤتمرًا سنويًا وأحد أكبر ملتقيات التقنية المالية في آسيا وأوروبا وشمال إفريقيا، حيث يقدم المؤتمر 175 ساعة من المحتوى المتخصص بإشراف مجموعة من الخبراء، الأمر الذي يجعله منافسًا بارزًا لأفضل مؤتمرات التقنية المالية في العالم. كما يسعى المؤتمر إلى جذب أكثر من 26 ألف مشارك و300 جهة عارضة و350 مستثمر.