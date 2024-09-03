"القويز": "الشراء الآن والدفع لاحقًا" مجال مصرح به.. وهو الأكثر رغبةً بين المواطنين

أوضح رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أن "الشراء الآن والدفع لاحقًا" مجال مصرح به والأكثر رغبةً بين المواطنين، وبالإمكان جعله أسهل لحماية المستثمرين والعملاء.
وقال "القويز" خلال جلسة حوارية في مؤتمر "فنتك 24": عندما نتكلم عن الترخيص فهو ليس فقط يتعلق بالمجرى نفسه، ولكن أن يكون الممثل لديه العلم بشأن ما يقوم به، وفي النتيجة بما يخص الشراء الآن والدفع لاحقًا أصبح الأمر من أكثر الأمور التي يتوجه إليها الناس الآن، وهو بشكل ما مجال مصرح، ولكنه الأكثر رغبةً بين المواطنين.
وأضاف: إن تم القيام بالأعمال بشكل صحيح فيمكننا جعل هذه الرغبات أسهل لأجل حماية المستثمرين والعملاء.
وأردف: نحن يجب علينا الإعلان بشكل غير مباشر بعد أن يتم البدء في العمل، بحيث نجعل إعلاننا لـ"فنتك" بشكل أبكر من البقية، وبهذا الشكل يمكننا جعل المنشآت التي تتقدم للتصاريح أن تتحرك بشكل مباشر للتطور في أعمالها.
وتابع: "فنتك" يساعد في حماية البيانات وطرح الحلول للمنشآت.
وقال "القويز": "برنامج مكة" هو برنامج تقني مالي سعودي يسهم في دراسة المصاريف.
وانطلقت اليوم النسخة الأولى من فعاليات المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية "فنتك 24"، في إطار مساعي المملكة العربية السعودية لتصبح مركزًا رئيسيًا للتقنية المالية، والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، باستضافة برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من "فنتك السعودية" و"تحالف"، المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "إنفورما العالمية"، وصندوق الفعاليات الاستثماري.
ومن المقرّر أن يكون "فنتك 24" مؤتمرًا سنويًا وأحد أكبر ملتقيات التقنية المالية في آسيا وأوروبا وشمال إفريقيا، حيث يقدم المؤتمر 175 ساعة من المحتوى المتخصص بإشراف مجموعة من الخبراء، الأمر الذي يجعله منافسًا بارزًا لأفضل مؤتمرات التقنية المالية في العالم. كما يسعى المؤتمر إلى جذب أكثر من 26 ألف مشارك و300 جهة عارضة و350 مستثمر.
ويستضيف "فنتك 24" مجموعة من أبرز الهيئات التنظيمية، وصنّاع السياسات والمستثمرين وخبراء التقنية والأكاديميين، كما يوفر منصة استثنائية تتيح للجهات المعنية العالمية في القطاع التعاون لإرساء التحول المشترك ضمن قطاع التقنية المالية وتعزيزه.