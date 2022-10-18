انخفاض عقود الذهب في التعامل الفوري إلى 1660.90 دولار للأوقية

وحذّر المستثمر الأمريكي "مارك موبيوس" في مقابلة مع "بلومبرج" من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 30 عامًا عند 9%، موضحًا أن القواعد الأساسية تشير إلى ضرورة رفع معدل الفائدة أعلى معدل التضخم، والذي بلغ 8.2% في سبتمبر.