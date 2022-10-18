انخفاض عقود الذهب في التعامل الفوري إلى 1660.90 دولار للأوقية

انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات الثلاثاء، حيث يقيم المستثمرون توقعات رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتداعيات التشديد النقدي القوي على الاقتصاد الأمريكي.
وحذّر المستثمر الأمريكي "مارك موبيوس" في مقابلة مع "بلومبرج" من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 30 عامًا عند 9%، موضحًا أن القواعد الأساسية تشير إلى ضرورة رفع معدل الفائدة أعلى معدل التضخم، والذي بلغ 8.2% في سبتمبر.
وتتوقع الأسواق المالية زيادة سعر الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، بعد بيانات التضخم الأعلى من المتوقع في سبتمبر.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 1660.90 دولار للأوقية، في الساعة 10:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة، بينما ارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.17% إلى 1653.64 دولار للأوقية.
وصعدت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.2% عند 18.75 دولار للأوقية، كما زاد سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.63% عند 921.25 دولار، وارتفع سعر البلاديوم 0.76% إلى 2014.60 دولار.
واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة- عند 111.98 نقطة.