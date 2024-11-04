الإعلان عن شراكة بين "القدية" و"جلوبانت" لإنشاء منظومة رقمية متطورة

وتعد شراكة جلوبانت (Globant)، مع شركة القدية للاستثمار (QIC) خطوة مهمة في التوسع داخل المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعد واحدة من أسرع الأسواق نمواً في مجال الابتكار الرقمي، وتتيح هذه الخطوات الاستراتيجية لشركة جلوبانت (Globant)، توظيف خبراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية والاستفادة من خبراتها عبر مختلف القطاعات، بدءاً من الترفيه إلى تطوير المدن الذكية، ومن خلال المشاركة في المشاريع التي تتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030، تضع جلوبانت (Globant)، نفسها في طليعة التطور التقني في المنطقة؛ لتعزيز تواجدها العالمي وتأكيد مكانتها وقيادتها لمجال التحول الرقمي، من خلال تقديم الحلول المبتكرة وترسيخ التقدم التقني في الأسواق الرئيسية حول العالم.