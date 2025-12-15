أسعار الذهب ترتفع 1% بدعم من تراجع الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة (3.1%) إلى (63.9) دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند (64.65) دولارًا يوم الجمعة، لترتفع مكاسبها هذا العام إلى نحو (121%). كما زاد البلاتين (1.9%) إلى (1778.76) دولارًا، وقفز البلاديوم (4.1%) إلى (1547.75) دولارًا للأوقية.