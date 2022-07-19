المملكة تستضيف أكثر من 4 آلاف معرض ومؤتمر خلال النصف الأول من 2022

وقال الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أمجد بن عصام شاكر، على أهميّة بناء الشراكات الاستراتيجية: "نعمل بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة على تطوير الإجراءات والتشريعات للإسهام في تنظيم وتحفيز القطاع لاستقطاب المعارض والمؤتمرات مما سينعكس على تعزيز تنافسية المملكة في صناعة سياحة الأعمال، إضافة إلى استحداث العديد من فرص العمل في عدة مجالات لدعم الاقتصاد الوطني".