مؤسسة حديقة الملك سلمان تعلن إطلاق أول مشاريعها لتطوير العقارات الخاصة بالحديقة

وتُعَد حديقة الملك سلمان إحدى المشاريع الأربعة الكبرى في مدينة الرياض، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في 19 مارس 2019م، وتقع على مساحة 7.16 كيلومترًا مربعًا في مركز محوري في العاصمة؛ حيث ترتبط بعدد من الطرق الرئيسية، متصلةً بقطار الرياض ومحطات شبكة الحافلات؛ مما يسهل الوصول إليها، كما ستعزز الحديقة من مكانة الرياض عالميًّا لتصبح واحدة من بين "أفضل المدن ملاءمة للعيش في العالم"، وتعد حديقة الملك سلمان واحدة من مشاريع التجديد الحضري الأكثر طموحًا في العالم؛ حيث تجمع بشكل متناغم بين الناس والطبيعة والمدينة، واحة خضراء في قلب مدينة الرياض، ويدعم المشروع أهداف رؤية السعودية 2030 لخلق مجتمع حيوي وصحي.