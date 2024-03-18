منظمة العمل الدولية: توقعات بارتفاع معدلات البطالة بين الفلسطينيين

وقالت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات, إنه بالإضافة إلى الخسائر الفادحة في الأرواح، ووجود سكان غزة على حافة المجاعة، تسببت الحرب على غزة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وقد تم محو أحياء بأكملها في غزة بما في ذلك البنية التحتية ومرافق الطاقة والمياه والمدارس والمستشفيات والمحال والشركات، ودمار قطاعات اقتصادية بأكملها وشل نشاط سوق العمل, مع تداعيات لا توصف على حياة الفلسطينيين لأجيال قادمة, مشيرةً إلى أن المنظمة تعمل على تقديم المساعدات قصيرة وطويلة الأجل للعمال وأصحاب الأعمال المتضررين.