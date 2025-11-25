اتفاقية بـ 805 ملايين دولار لتوسعة الربط الكهربائي الخليجي مع الإمارات وسلطنة عُمان

وقّعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، اليوم (الثلاثاء)، عقود تنفيذ مشاريع التوسعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع الربط المباشر مع شبكة سلطنة عُمان، بقيمة 805 ملايين دولار. جرت مراسم التوقيع بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الدمام، برعاية وكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس محسن الحضرمي، وبحضور أعضاء المجلس.
وقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين للشركات المنفذة.
وتُعد هذه المشاريع نقلة نوعية في مسيرة التكامل الكهربائي الخليجي، إذ تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة، ورفع كفاءة وموثوقية الشبكات الوطنية، وتوسيع نطاق الترابط الكهربائي بين دول المجلس، بما يدعم فرص تجارة وتبادل الطاقة في المنطقة، في خطوة استراتيجية تجسّد عمق التعاون الخليجي.
ويشمل المشروع تطوير شبكة الربط الكهربائي بين الإمارات ودول مجلس التعاون، لتعزيز أمن الطاقة ودعم مسارات التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، إضافة إلى الإسهام في التحول نحو الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع استراتيجيات دول المجلس لبناء منظومة طاقة مرنة وكفؤة ومستدامة.
ويتضمن المشروع إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلوفولت، بطول 96 كيلومترًا، يربط محطة السلع في الإمارات بمحطة سلوى في السعودية، إلى جانب توسعة ثلاث محطات رئيسية هي: غونان، والسلع، وسلوى.
كما يشمل المشروع توسعة معدات التحويل بجهد 400 كيلوفولت، وقواطع ومفاعلات كهربائية، وأنظمة حماية وتحكم، بما يسهم في تعزيز موثوقية الشبكة الخليجية. ومن المقرر بدء التنفيذ في الربع الرابع من عام 2025، على أن يُستكمل المشروع بحلول الربع الرابع من عام 2027.