اتفاقية بـ 805 ملايين دولار لتوسعة الربط الكهربائي الخليجي مع الإمارات وسلطنة عُمان

كما يشمل المشروع توسعة معدات التحويل بجهد 400 كيلوفولت، وقواطع ومفاعلات كهربائية، وأنظمة حماية وتحكم، بما يسهم في تعزيز موثوقية الشبكة الخليجية. ومن المقرر بدء التنفيذ في الربع الرابع من عام 2025، على أن يُستكمل المشروع بحلول الربع الرابع من عام 2027.