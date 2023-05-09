انطلاق الجولة "السعودية - الكورية" للتعريف بالفرص الاستثمارية في مجال النقل

بعد ذلك قدَّم الوفد السعودي عرضًا عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وما تتضمنه من مبادرات وبرامج ومشاريع تستهدف من خلالها ترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي، وحلقة وصل تربط ثلاث قارات، إضافة لما تحقق من منجزات منذ إطلاقها منتصف عام 2021م.