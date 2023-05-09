انطلاق الجولة "السعودية - الكورية" للتعريف بالفرص الاستثمارية في مجال النقل

انطلقت اليوم في العاصمة الكورية سيئول الجولة "السعودية - الكورية" للتعريف بالفرص الاستثمارية في مجال النقل والخدمات اللوجستية، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري هون هي - ريونج.
وتفصيلاً، أكد "الجاسر" خلال افتتاح جدول الأعمال متانة العلاقات السعودية-الكورية الممتدة لأكثر من 60 عامًا، التي أسهمت في تحقيق النهضة والتنمية والازدهار للجانبَيْن السعودي والكوري.
من جانبه، نوه ريونج بمستوى العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في القطاعات الحيوية كافة، مبديًا إعجابه بالرؤية السعودية المتضمنة العديد من البرامج والمشاريع لتطوير البنى التحتية في شتى المجالات، بما فيها النقل والخدمات اللوجستية.
بعد ذلك قدَّم الوفد السعودي عرضًا عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وما تتضمنه من مبادرات وبرامج ومشاريع تستهدف من خلالها ترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي، وحلقة وصل تربط ثلاث قارات، إضافة لما تحقق من منجزات منذ إطلاقها منتصف عام 2021م.
كما قدَّم عرضًا، شمل الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال النقل العام، والنقل الجوي، والطرق، والموانئ، والسكك الحديدية، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاعات النقل في مناطق السعودية.
واستعرض الوفد الكوري أنماط وشبكات النقل المختلفة في كوريا، وفرص الاستثمار المتاحة في الابتكار في مجال النقل، وتبنِّي أنظمة النقل الحديثة، والمركبات والحافلات الكهربائية، ومجال تطبيقات خرائط الطرق، إضافة إلى الفرص في تطوير المطارات، والملاحة الجوية، والموانئ، والتحول إلى المدن الذكية.