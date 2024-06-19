تطويرًا للبنية التحتية.. ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يستقبل 6 رافعات ساحلية وجسرية

استقبل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام -ممثلًا في مشغل محطتي الحاويات بالميناء الشركة السعودية العالمية للموانئ "SGP"- عدد 3 رافعات ساحلية (QC) بقدرات تشغيل آلية، وعدد 3 رافعات جسرية (RTG)، ليصبح عدد الرافعات الساحلية 18 رافعة، إضافة إلى 50 رافعة جسرية؛ مما يسهم في تطوير البنية التحتية للميناء، ويمكّنه من التعامل مع السفن العملاقة، بكفاءة وسهولة.