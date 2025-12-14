وزارة الاقتصاد والتخطيط توقّع اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء

وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وذلك بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.
وتهدف الاتفاقية إلى مشاركة البيانات والدراسات المتعلقة بالبيئة التنظيمية لريادة الأعمال والاستثمار، والتعاون في دراسات تقييم الأثر الاقتصادي لريادة الأعمال والاستثمار الجريء، ودراسة القطاعات ذات الأولوية وتطوير خطط استثمارية لدعمها.
كما تشمل الاتفاقية إعداد تقارير مشتركة حول تطورات ريادة الأعمال والاستثمار الجريء وأثرها الاقتصادي، وتصميم وتنفيذ المبادرات الداعمة للريادة والابتكار، إضافة إلى مجالات تعاون أخرى يُتفق عليها بين الطرفين.
وقّع الاتفاقية معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار بن محمد نقادي، ومعالي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك.