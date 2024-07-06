توقعات بتجاوز سوق "تأجير الطائرات" بالمملكة مليارَي دولار بحلول 2029

يُتوقع أن يقفز سوق خدمات تأجير الطائرات في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2029، إلى 2.02 مليار دولار، من 1.2 مليار دولار حالياً، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.88%.
ويُعزى هذا النمو إلى عوامل رئيسة عدة، من بينها: النمو الاقتصادي المتسارع في المملكة، وزيادة الدخل المتاح للأفراد ذوي الثروات العالية، وارتفاع الطلب على تجارب السفر الشخصية والفاخرة، وتدفق رجال الأعمال والسياح والترفيه.
ويشمل سوق خدمات تأجير الطائرات في السعودية، رحلات الطائرات الخاصة للأفراد والشركات، وخدمات الشحن الجوي للسلع الحساسة، والإجلاء الطبي، ورحلات السياحة الجماعية.
في الوقت نفسه، تواجه هذا السوق تحديات كبيرة، مثل زيادة المنافسة، وضغوط التسعير، حيث أدّى دخول عددٍ كبيرٍ من المشغلين الجدد إلى السوق، إلى حدوث حروب أسعار بهدف جذب العملاء.