توقعات بتجاوز سوق "تأجير الطائرات" بالمملكة مليارَي دولار بحلول 2029

في الوقت نفسه، تواجه هذا السوق تحديات كبيرة، مثل زيادة المنافسة، وضغوط التسعير، حيث أدّى دخول عددٍ كبيرٍ من المشغلين الجدد إلى السوق، إلى حدوث حروب أسعار بهدف جذب العملاء.