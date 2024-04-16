طرح 32 وحدة مساندة للاستثمار في المدينة الصناعية الثانية بالدمام

أما مميزات الوحدات المساندة والتي تصل إلى 240 م2، فتشمل: ساحات عمل داخلية، منطقة تحميل وتنزيل، مواقف سيارات، سرعة الإجراءات، قرابة 1150 منشأة صناعية ولوجستية واستثمارية، القرب من الأسواق الصناعية.