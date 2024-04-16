طرح 32 وحدة مساندة للاستثمار في المدينة الصناعية الثانية بالدمام

أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، اليوم الثلاثاء، طرح 32 وحدة مساندة جاهزة للاستثمار في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": إن ذلك يأتي لدعم تكامل القطاعات اللوجستية والصناعية بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت "مدن" في "إنفوجرافيك"، أن مجالات الوحدات المساندة تتضمن: نشاط المختبرات، والخدمات الصناعية "كصيانة وإصلاح الآلات والمعدات"، ونشاط القياس والمعايرة.
أما مميزات الوحدات المساندة والتي تصل إلى 240 م2، فتشمل: ساحات عمل داخلية، منطقة تحميل وتنزيل، مواقف سيارات، سرعة الإجراءات، قرابة 1150 منشأة صناعية ولوجستية واستثمارية، القرب من الأسواق الصناعية.
إضافة إلى تكامل الخدمات، وتواجد عدد كبير من المصانع، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي.