الخريف يزور سويسرا مستعرضاً الفرص الواعدة في قطاعَي الصناعة والتعدين

ويبلغ حجم الصادرات غير النفطية السعودية إلى جمهورية سويسرا أكثر 3.42 مليار ريال، فيما يصل حجم الواردات إلى 7.99 مليار ريال، في حين تنوّعت أهم صادرات المملكة إلى سويسرا في المعادن الثمينة والمجوهرات، ومواد البناء، وإعادة تصدير السيارات، وجاءت أهم واردات المملكة من الأدوية والآلات الثقيلة والإلكترونيات والمنتجات الغذائية.