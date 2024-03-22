انكماش سوق البناء في كوريا الجنوبية: المقاولون الكوريون يتجهون نحو السعودية لتعويض التراجع

يُتوقع أن يشهد سوق البناء في كوريا الجنوبية انكماشاً بنسبة 4.5% عام 2024 وبنسبة 0.7% عام 2025، ويُعزى هذا الانخفاض المتوقع، إلى تراجعٍ حادٍ في عدد تصاريح البناء المصدّرة، وفقاً للبيانات الصادرة عن تقرير "GlobalData".
وقالت مجلة "ميد" المتخصّصة في الشؤون الاقتصادية، إنه من المرجح أن يدفع الانخفاض المتوقع في نشاط البناء المقاولين الكوريين الجنوبيين، للسعي وراء فرصٍ في الأسواق الدولية، ومن أبرزها السوق السعودي؛ للحصول على طلباتٍ جديدة في مشاريع عملاقة.
وفي عام 2022، شكّلت سيول فريق عمل يُدعى "One Team Korea" لمساعدة المقاولين الكوريين الجنوبيين على الفوز بمشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية، ويتألف الفريق من: وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، ومؤسسة تطوير مدينة البنية التحتية في الخارج، والوكالة الكورية لتشجيع التجارة والاستثمار، وجمعية البناء في الخارج.