انكماش سوق البناء في كوريا الجنوبية: المقاولون الكوريون يتجهون نحو السعودية لتعويض التراجع

يُتوقع أن يشهد سوق البناء في كوريا الجنوبية انكماشاً بنسبة 4.5% عام 2024 وبنسبة 0.7% عام 2025، ويُعزى هذا الانخفاض المتوقع، إلى تراجعٍ حادٍ في عدد تصاريح البناء المصدّرة، وفقاً للبيانات الصادرة عن تقرير "GlobalData".