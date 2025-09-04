استقرار الذهب قرب أعلى مستوياته وسط توقعات خفض الفائدة الأمريكية

استقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في الجلسة الماضية، في الوقت الذي يتطلع فيه المتعاملون إلى بيانات رئيسية للوظائف الأمريكية تصدر هذا الأسبوع.