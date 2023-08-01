"المديفر" يبحث سبل الارتقاء بالعلاقات السعودية- الباكستانية بما يحقق الرؤى والمصالح والمشتركة

وجرى خلال اللقاءات تأكيد أهمية العلاقات التاريخية التي تربط بين المملكة وجمهورية باكستان، وبحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين في المجال التعديني، وسبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة بما يحقق الرؤى والمصالح المشتركة بين الجانبين، وبحث التعاون بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات المتبادلة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين.