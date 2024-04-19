البنك الدولي يختار المملكةَ مركزًا للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالميًّا

ويأتي مركز المعرفة، الذي تشارك في أعمال التحضير له لجنة تأسيسية تضمّ في عضويتها وزارتَي المالية والاقتصاد والتخطيط، وعددًا من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ في إطار التعاون المستمر بين الجانبين لتطوير إصلاحات اقتصادية مستندة على أفضل الممارسات العالمية في مجال الأعمال؛ استكمالًا لرحلة تعزيز تنافسية المملكة، التي بدأت في العام 2019 بتأسيس المركز الوطني للتنافسية، وارتباطه تنظيميًّا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وما تلاها لاحقًا من إنشاء لجان فرعية تركز على تسهيل الأعمال في القطاعات الحيوية والواعدة؛ ما أسهم في إنجاز المركز بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ما يزيد على 800 إصلاح.