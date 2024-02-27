مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 12601 نقطة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 69.79 نقطة، ليقفل عند مستوى 12601.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 462 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 169 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: أفالون فارما، وأنابيب السعودية، وباتك، وشمس، ومجموعة فتيحي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أميانتيت، ومكة، وتكافل الراجحي، والوطنية للتعليم، وسيرا الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و5.24%.
وكانت أسهم شركات: شمس، وأمريكانا، وباتك، وأنعام القابضة، ومجموعة فتيحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وجمجوم فارما، وأنابيب السعودية، وأمريكانا، وأكوا باور هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 661.67 نقطة، ليقفل عند مستوى 26254.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 92.1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من ثلاثة ملايين سهم.