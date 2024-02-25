"الجاسر" يبحث مع وزير الكهرباء البحريني التعاون المتنامي مع البنك الإسلامي للتنمية

التقى رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر مع وزير شؤون الكهرباء والماء بالبحرين ياسر بن إبراهيم حميدان، بالعاصمة البحرينية المنامة.

وفي التفاصيل، بحث الطرفان مستوى التعاون المتنامي بين البنك الإسلامي للتنمية، ووزارة شؤون الكهرباء والماء من خلال هيئة الكهرباء والماء على مدى 40 عامًا، إضافةً إلى مناقشة محفظة المشروعات الجارية التي يمولها البنك.