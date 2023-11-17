تزايُد أرباح التمويل العقاري إلى 70% يدفع البعض لتأجيل شراء المسكن

دفع ارتفاع أرباح التمويل العقاري، ووصولها إلى 70% من قيمة القرض لدى بعض الجهات التمويلية في القروض التي تصل مدتها لـ20 عامًا، وقد تزيد في حال زادت المدة إلى 25 سنة، البعض إلى اتخاذ قرار بتأجيل الشراء ترقبًا لانخفاضها مستقبلاً، وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية.