أسعار النفط تهبط رغم العقوبات وارتفاع الطلب مع خطط "أوبك+" لضخ كميات إضافية

شهدت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا في تعاملات اليوم الاثنين، وسط أنباء عن توجه دول "أوبك+" نحو زيادة إنتاجها اعتبارًا من ديسمبر المقبل، وهو ما طغى على أثر العقوبات الأمريكية على شركات نفط روسية والتفاؤل باتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين.
وتراجع خام برنت بنسبة 0.4% ليبلغ 65.68 دولارًا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% ليسجل 61.41 دولارًا.
وأفادت مصادر مطلعة بأن ثماني دول ضمن تحالف "أوبك+" تميل إلى دعم قرار بزيادة الإنتاج، في وقت تسعى فيه المملكة العربية السعودية إلى استعادة حصتها السوقية.
وفي المقابل، أوضح محللون أن العقوبات الأمريكية المفروضة على شركتي "لوك أويل" و"روسنفت" الروسيتين قد تؤدي إلى تقليص الصادرات الروسية، مما قد يساهم في دعم الأسعار لاحقًا.
ورغم المكاسب التي سجلها النفط الأسبوع الماضي بدعم من تلك العقوبات وارتفاع الطلب الأمريكي، لا تزال السوق تحت ضغط بفعل استمرار المخاوف من ضعف الطلب العالمي.