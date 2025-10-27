أسعار النفط تهبط رغم العقوبات وارتفاع الطلب مع خطط "أوبك+" لضخ كميات إضافية

شهدت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا في تعاملات اليوم الاثنين، وسط أنباء عن توجه دول "أوبك+" نحو زيادة إنتاجها اعتبارًا من ديسمبر المقبل، وهو ما طغى على أثر العقوبات الأمريكية على شركات نفط روسية والتفاؤل باتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين.