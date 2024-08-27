185 مليون عملية نقاط بيع بقيمة 11 مليار ريال في أسبوع.. مليار ونصف للمطاعم والمقاهي

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4.774.000 بقيمة 599.410.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.433.000 بقيمة 315.086.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 235.000 بقيمة 840.784.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.017.000 بقيمة 178.433.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 15.369.000 بقيمة 810.905.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 6.700.000 بقيمة 673.098.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.025.000 بقيمة 240.185.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 608.000 بقيمة 224.627.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 994.000 بقيمة 66.156.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 140.000 بقيمة 183.177.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 18.286.000 بقيمة 1.254.010.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.926.000 بقيمة 294.076.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 53.572.000 بقيمة 1.594.594.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 43.530.000 بقيمة 1.541.070.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.399.000 بقيمة 92.954.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.438.000 بقيمة 723.427.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 30.983.000 بقيمة 2.029.106.000 ريال.