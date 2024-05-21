"الخريف": "تمكين الاستكشاف التعديني" رفع الثروات المعدنية إلى أكثر من 9 تريليونات ريال

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال كلمته في الندوة، أهمية برنامج تمكين الاستكشاف التعديني في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك مساهمته في رفع قيمة الثروات المعدنية في المملكة إلى أكثر من 9 تريليونات ريال، مبينًا أن البرنامج يهدف إلى تقليل مخاطر استثمارات المستكشفين ومشاركتهم رحلة الاستكشاف الخاصة بهم، مع التركيز بشكل خاص على تشجيع استكشاف المعادن الحرجة والإستراتيجية بالمملكة.