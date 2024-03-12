"أوبك" تخفض توقعات نمو إنتاج النفط للعام الحالي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو المعروض من النفط في 2024 بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، مقارنةً بتقرير مارس، ليصبح 1.1 مليون برميل.
في المقابل، أبقت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 بلا تغيير عن تقرير الشهر الماضي عند 2.2 مليون برميل يوميًا.
المنظمة قدّرت أن يصل حجم الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي إلى مستوى 104.4 مليون برميل يوميًا، على أن يشهد الربع الأخير تحديدًا ارتفاعًا بالطلب إلى 105.69 مليون برميل يوميًا.
وأقفل سعر خام برنت بنهاية تداولات الأسبوع الماضي عند 82.68 دولار للبرميل، واستقرت أسعار النفط قرب مستوى 80 دولارًا للبرميل، وتتحرك بنطاق ضيق منذ بداية العام الحالي، حيث قوبل تمديد تخفيضات "أوبك+" والتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، بعوامل معاكسة تتمثل في زيادة المعروض من المنتجين خارج المنظمة بما في ذلك الولايات المتحدة، فضلًا عن المخاوف المستمرة بشأن النمو في الصين.
وفي 3 مارس، مددت دول تحالف "أوبك+" التخفيضات الطوعية لإمدادات النفط البالغ حجمها نحو مليوني برميل يوميًا حتى نهاية يونيو، وتنفذ السعودية، التي تقود التحالف بالشراكة مع رسيا، نصف التخفيض المتعهد به.