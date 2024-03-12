"أوبك" تخفض توقعات نمو إنتاج النفط للعام الحالي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا

وأقفل سعر خام برنت بنهاية تداولات الأسبوع الماضي عند 82.68 دولار للبرميل، واستقرت أسعار النفط قرب مستوى 80 دولارًا للبرميل، وتتحرك بنطاق ضيق منذ بداية العام الحالي، حيث قوبل تمديد تخفيضات "أوبك+" والتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، بعوامل معاكسة تتمثل في زيادة المعروض من المنتجين خارج المنظمة بما في ذلك الولايات المتحدة، فضلًا عن المخاوف المستمرة بشأن النمو في الصين.