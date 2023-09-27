"موانئ" تضيف خدمة شحن لربط المملكة بموانئ شرق أفريقيا وشرق أوروبا

وتأتي هذه الخدمة الجديدة في إطار جهود "موانئ" الرامية لترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط ثلاث قارات، وتعزيزًا لحركة سلاسل الإمداد، وفقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تحسين تصنيف المملكة على مؤشر الأونكتاد لخطوط النقل البحري.